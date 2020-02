Tienduizenden euro's opgehaald voor waterputten na zinloze dood Bilal (20)

Inzamelingsactie

De vrienden hadden nog een ander doel: Bilal ook na zijn dood blijven eren. Vriend Ayet heeft daarom een inzamelingsactie opgezet. "We hebben geld ingezameld om zoveel mogelijk waterputten in ontwikkelingslanden te bouwen. Ik ben zelf ooit in Pakistan geweest om putten te bouwen. Dat vond Bilal altijd zo mooi: hij deed ook heel veel voor anderen. Daarom deze actie."

De actie werd een megasucces: "We hebben in korte tijd bijna 40.000 euro opgehaald. Vanavond om 20.00 uur sluiten we de actie. Voor het geld kunnen we heel veel waterputten bouwen, want een waterput die handmatig moet worden bediend kost gemiddeld 500 euro."

Naamplaatje

Door de putten hebben straks duizenden mensen en dieren toegang tot schoon drinkwater. "Dit is wat Bilal op dit moment nodig heeft in zijn graf", zegt Ayet.

Ayet wil met een groepje vrienden zelf naar het land afreizen, waarschijnlijk wordt het Pakistan. "En dan zorgen we ook dat op alle putten een plaatje met de naam Bilal komt te staan. Ik weet zeker dat hij heel trots zal zijn."