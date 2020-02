Politie boos over 'Marokkanen-tweet' Baudet en overweegt aangifte

De vrouwen wilden volgens de NS-woordvoerder niet geloven dat het om NS-medewerkers ging, ondanks dat ze zich gewoon konden legitimeren. Daarom werd er een agent in burger bijgeroepen, die ook in de trein aanwezig was.

Omdat er ook een agent bij het incident betrokken was, overweegt de politie om aangifte te doen. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid, waar de agent onder valt, zegt tegen RTL Nieuws: "We vinden het heel kwalijk wat er gebeurd is en nog kwalijker dat er nog geen reactie is gekomen."

Er wordt onderzocht of de agent zelf aangifte gaat doen, of dat de aangifte gedaan wordt via de werkgever: de politie.

Baudet: geen commentaar

Baudet is sinds zondagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Ook zijn partij is sindsdien onbereikbaar.

De NS en politie hebben ook nog niets van de politcus gehoord. "Eerst vrijdag van de hoogste toren blazen, terwijl het echt anders in elkaar zit. Enorm kwalijk", vervolgt de woordvoerder van de Landelijke Politie.