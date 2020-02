Kamerleden halen uit naar Baudet vanwege 'Marokkanen-tweet': 'Walgelijk'

NS: 'Nog geen excuses'

De NS reageerde gisterenmiddag. Een NS-woordvoerder liet weten dat een collega zichzelf herkende op de foto die Baudet bij het bericht had gezet. Hij liet weten dat het inderdaad ging om een kaartjescontrole die in burger werd uitgevoerd. Dat gebeurt meerdere malen per week.

De vrouwen wilden volgens de NS-woordvoerder niet geloven dat het om NS-medewerkers ging. Ze konden zich gewoon legitimeren, maar de twee vrouwen weigerden nog steeds te geloven dat het een echte controle was. Daarom werd er een agent bijgeroepen, die al in de trein aanwezig was.

"Ook wij hebben nog niets van Baudet gehoord. Geen sorry of excuses", laten zowel de woordvoerders van NS en politie in een reactie aan RTL Nieuws weten.