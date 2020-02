Duizenden euro's subsidie moet verkoop elektrische auto zetje geven

In het klimaatakkoord was al afgesproken dat er een aanschafsubsidie komt om het aantrekkelijker te maken voor particulieren om een elektrische auto aan te schaffen. "Zodat het voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar wordt om de overstap te maken", zei Van Veldhoven daar toen over.

De subsidieregeling zou in 2020 ingaan, maar moest nog worden uitgewerkt in overleg met milieuclubs en de autosector. Over enkele weken maakt minister Van Veldhoven de details van de regeling bekend. Dan volgt internetconsultatie. Ook Kamerleden hebben al aangegeven dat zij zich nog willen uitspreken over de regeling.