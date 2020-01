Coureur Tim Coronel moet zakelijke rijder laten afkicken van telefoon

Ambassadeur

De campagne MONO-zakelijk wijst werkgevers op hun verantwoordelijkheid om afleiding in het verkeer door werknemers aan te pakken. Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft Coronel gevraagd om zich daar als ambassadeur voor in te zetten.

Bellen en appen achter het stuur leidt tot veel ongelukken op de weg. Transport en Logistiek Nederland deed daarom eerder al een oproep om het technisch onmogelijk te maken om in een rijdende vrachtwagen te appen.

Telefoon op slot

Bij Vlastuin Transport hebben ze daar al iets op gevonden. In alle vrachtwagens van het bedrijf is een apparaatje ingebouwd. "Als de chauffeur gaat rijden, gaat de telefoon op slot", zegt eigenaar Gijs Vlastuin.

Ook bij Arcadis is medewerkers expliciet verboden nog te bellen in de auto. "Vooral managers hadden er een handje van om op weg naar huis of naar werk zaken telefonisch te bespreken", zegt een woordvoerder. "Er waren mensen die echt moesten afkicken." Intussen is iedereen er aan gewend dat de telefoon tijdens het rijden echt aan de kant moet.