Bye, bye, Britain: verandert er nu iets? Zes vragen over de brexit

Verandert er iets voor Nederland?

"Nederland verliest een trouwe bondgenoot in de EU. In de Britten had Nederland een medestander op het gebied van vrijhandel en interne markt", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. Of, in de woorden van een topdiplomaat in Brussel: "Nederland kon zich altijd achter de Britse rug verschuilen."

De Britten boden tegenwicht aan de dominantie van Frankrijk en Duitsland, dat is nu voorbij. "En dus moet Nederland op zoek naar nieuwe vrienden", zegt Lambie. Minister Hoekstra werkt inmiddels nauw samen met een gelijkgestemde landen uit Noord-Europa en de banden met Frankrijk worden ook aangehaald.

Maar de zogenoemde Frans-Duitse as moet ook weer niet overschat worden, legt Lambie uit. "De macht van Merkel is sinds de aankondiging van haar vertrek tanende. Parijs heeft zeker aan invloed gewonnen, maar Macron ligt in eigen land onophoudelijk onder vuur door alle protesten."

"Ook Frankrijk en Duitsland kunnen niet met z'n tweeën alles domineren. De Europese Unie zonder de Britten is een Unie van gelegenheidscoalities. Een spel dat Nederland zal moeten meespelen."