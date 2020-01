Deskundigen: verruim sociale huursector in strijd tegen woningnood

Het kabinet wil de maximale inkomensgrens wel tot 42.000 euro verhogen voor meerpersoonshuishoudens. Maar daar staat een verlaging voor eenpersoonshuishoudens tegenover. Zij mogen straks nog maar maximaal 35.000 euro verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Desastreus

Het is nog onduidelijk of het kabinet de plannen voor aanpassing van de inkomensgrens in de oorspronkelijke vorm doorzet. Er was veel kritiek op. Het wetsvoorstel is inmiddels terug van de Raad van State, maar er is nog geen definitief voorstel naar de Kamer gestuurd.

Kritiek is er ook van hoogleraar Boelhouwer. Het kabinetsplan is volgens hem desastreus voor alleenstaanden die net iets meer verdienen dan 35.000 euro en biedt meerpersoonshuishoudens te weinig ruimte. Hij vindt dat verdere verruiming van de grenzen nodig is.

Corporaties moeten dan wel flink gaan bouwen, want anders gaat de verruiming ten koste van mensen met lage inkomens. Daar is volgens Aedes geld voor nodig. Daarom vragen de corporaties om lastenverlichting en hulp van overheden bij het snel vinden van bouwlocaties.