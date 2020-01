Premier Rutte 'baalt ontzettend' van verhalen over verhuizing marinierskazerne

Premier Rutte baalt ontzettend van de perikelen die zijn ontstaan over de verhuizing van de marinierskazerne. De premier zegt dat er nog geen definitief besluit is genomen over de verhuizing naar het Zeeuwse Vlissingen. "Maar ik snap dat de Zeeuwen erg geschrokken zijn. Ik baal er ook ontzettend van hoe dit is gegaan", zegt Rutte.

Gisteren berichtte RTL Nieuws dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet doorgaat. Dat is een enorme strop voor Zeeland; de provincie heeft al tientallen miljoenen uitgegeven aan de voorbereidingen voor de komst van de 1800 militairen. De Vlissingse wethouder Vader noemde het afblazen van de verhuizing het 'schofferen van een hele provincie', meldt Omroep Zeeland. Besluit eind maart Volgens premier Rutte ligt er nog geen definitief besluit. "Er is sprake van een dilemma en we willen daarover praten met de Zeeuwen", zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Door de voorgenomen verhuizing ontstond een leegloop bij de mariniers, omdat die niet zover weg willen wonen. Aan de andere kant is een verhuizing goed voor de Zeeuwse economie. Rutte begrijpt de zorg bij de Zeeuwen. "Ik snap dat ze daar overvallen zijn. Ik baal er ook ontzettend van dat het zo is gegaan." Het kabinet verwacht eind maart een definitief besluit te nemen. Verhuizing marinierskazerne In 2012 werd het besluit genomen om in Vlissingen de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te bouwen, ter vervanging van de kazerne in Doorn.

Er zouden 1800 mariniers worden gevestigd, maar de bouw werd meerdere keren uitgesteld.

Dat zou tussen de 100 en 200 miljoen gaan kosten, werd destijds gemeld.

Er wordt nu gekeken of de mariniers naar Nieuw Milligen (nabij Apeldoorn) kunnen verhuizen. De marinierskazerne in Doorn © ANP Leegloop Veel mariniers zien zo op tegen de verhuizing naar Zeeland, dat een ware leegloop ontstond bij het korps. Dat zorgde voor veel onrust en politieke druk. Daarom heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie voorgesteld om de verhuizing af te blazen. Of Visser haar huiswerk wel goed heeft gedaan en of het kabinet dit wel goed heeft aangepakt; daarover wilde de premier niets zeggen. Bezoek aan Zeeland De staatssecretaris gaat volgende week naar Zeeland om met de boze Zeeuwen te praten. Onderdeel is een mogelijke compensatie voor de provincie als de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Overigens heeft Visser de commissaris van de Koning in Zeeland en de burgemeester van Vlissingen al gesproken. Ze heeft aangegeven dat ze het 'betreurt' dat verhalen over de verhuizing in de media zijn opgedoken. Archieffoto © ANP Lees ook: Komst kazerne mariniers naar Vlissingen zo goed als zeker van de baan