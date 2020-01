Chagrijn over verzwijgen medicijnprijzen: 'Ons geduld met farmaceuten raakt op'

De nieuwe gedragscode, waarin allerlei afspraken staan van farmaceutische bedrijven, moest een keerpunt zijn in de discussie over de onvrede die heerst over farmabedrijven.

De prijzen van medicijnen, die soms oplopen tot tonnen per behandeling, is de grootste irritatie.

Minister niet blij

Maar in nieuwe gedragscode wordt met geen woord gerept over prijzen van medicijnen en hoe die prijzen tot stand komen. Dat is belangrijk om te bepalen of je medicijn een eerlijke prijs heeft.

Minister Bruins, die de gedragscode vanochtend in ontvangst nam, is niet blij met het ontbreken van prijzen: hij eist van de fabrikanten dat ze nog deze kabinetsperiode met een herziene code komen.

''Er zijn nog veel ziekten waarvoor nieuwe medicijnen nodig zijn. Ik verwacht van de fabrikanten wel dat ze medicijnen op de markt brengen tegen redelijke prijzen", zegt minister Bruins. "Nu is is er geen enkele transparantie hoe die prijzen tot stand komen. Daarom vind ik dat die transparantie ook in de gedragscode moet worden opgenomen.''