Komst kazerne mariniers naar Vlissingen zo goed als zeker van de baan

Brandbrief van Zeeland

Inmiddels zijn de Zeeuwen in rep en roer. De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie hebben op hoge poten een brief naar Den Haag gestuurd. Ze willen opheldering over de geruchten en vragen in een brief aan staatssecretaris Visser (Defensie) of de gemaakte afspraken nog worden nagekomen.

De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week aan hen 'te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat'. In de brief geven de schrijvers aan dat al veel werk is verzet voor de komst van de kazerne naar Zeeland. "Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd." Ook stellen ze dat de kazerne van belang is voor de lokale werkgelegenheid.