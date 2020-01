Ondanks angst voor vogelgriep, voorlopig geen ophokplicht voor pluimvee

Volgens de Vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie (Nepluvi) neemt de minister met het uitstellen van een ophokplicht 'een onverantwoord groot risico'. "Als er straks een besmette vogel overvliegt en er wel vogelgriep uitbreekt, zijn de exportbelangen in het geding", zegt voorzitter Gert-Jan Oplaat.

Voorzorgsmaatregel

Brancheorganisaties hebben om een ophokplicht gevraagd als voorzorgsmaatregel. Als er zo'n ophokplicht is, mogen kippen en ander pluimvee niet naar buiten. Zo wordt de kans op besmetting door wilde vogels verkleind.

Maar de minister wil daar nu dus nog niet aan.

Overleg

De organisaties zijn vandaag bij elkaar voor overleg met ambtenaren van het ministerie. Zij maken zich grote zorgen en zijn bang dat de vogelgriep vroeg of laat naar Nederland komt. Daarom willen ze nu al voorzorgsmaatregelen treffen. Zij zijn als de dood dat bedrijven besmet raken.

Bedrijven waar vogelgriep wordt geconstateerd moeten worden geruimd. Dat geldt ook voor bedrijven in een straal van een kilometer rond een besmet bedrijf. In een straal van drie kilometer zijn er verscherpte controles nodig en voor bedrijven in een straal van tien kilometer geldt een vervoerverbod. De economische schade voor de betrokken bedrijven is enorm. Eind 2017 gebeurde dat voor het laatst in Nederland.