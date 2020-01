Klokkenluider toeslagenaffaire: 'Na 9 jaar strijd, is het nu tijd voor gerechtigheid'

Pierre Niessen (68) werkte jarenlang bij de Belastingdienst. Hij handelde in 2014 tot en met 2016 bezwaren af bij de afdeling Invordering van Belastingdienst/Toeslagen. De jaren daarvoor alarmeerde hij leidinggevenden al meermalen dat bij de afhandeling van toeslagen of schulden ouders vaak onterecht hard werden aangepakt en dat de rechtsbescherming niet op orde was.

Het halen van 'targets' was belangrijker dan een eerlijke behandeling van burgers. De oud-medewerker is nu gepensioneerd en schreef afgelopen december een brandbrief over de misstanden van de Belastingdienst.

"Ik kon niet langer zwijgen na de schokkende berichten van RTL Nieuws en Trouw over de toeslagenaffaire", zegt hij daarover. Duizenden ouders werden zonder bewijs aangemerkt als fraudeur en moesten tienduizenden euro's terugbetalen.

Stelselmatig genegeerd

Volgens de klokkenluider werden misstanden bij de Belastingdienst stelselmatig genegeerd, tot op het hoogste ambtelijk niveau. "Ik deed mijn beklag, maar werd 9 jaar lang doodgezwegen."

Niessen vindt een strafrechtelijk onderzoek na 9 jaar alsnog op zijn plaats. Hij doet die dringende oproep aan verantwoordelijk minister Wopke Hoekstra.

Niessen: "Als je een cultuuromslag wilt bij de Belastingdienst, zul je eerst een onderzoek moeten instellen hoe de toeslagenaffaire kon gebeuren en dien je de rotte appels uit de schaal te verwijderen."