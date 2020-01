Premier Rutte biedt gedupeerden toeslagenaffaire excuses aan

"Ook na de excuses van Rutte en Hoekstra zijn de problemen niet meteen opgelost", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Duizenden mensen weten nog niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en het gaat nog zeker nog een jaar - of langer- duren voordat dit voor iedereen is vastgesteld."

Daden van kabinet

Aanwezigen hebben volgens Schreinemachers vandaag wel het gevoel dat nu eindelijk naar ze geluisterd wordt. "En dat er serieus werk van wordt gemaakt om de toeslagenaffaire op te lossen."

Maar om het vertrouwen echt te herstellen is een gesprek niet voldoende, vervolgt Schreinemachers. "Dat vertrouwen zal vooral moeten komen van de daden van het kabinet en compensatie voor de mensen die onterecht hun toeslagen zijn kwijtgeraakt."