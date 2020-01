Charlotte staat al 804 dagen op wachtlijst: 'Kans op leven wordt me ontzegd'

'Er moet iets gebeuren'

Charlotte's noodkreet vindt steun bij Kamerleden, onder meer bij GroenLinks en de VVD. De wachtlijsten zijn voor GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld al jaren een doorn in het oog.

"Ik kreeg het afgelopen jaar 300 meldingen binnen", zegt Westerveld. "We moeten meer inzicht krijgen in de wachtlijsten. We weten nu bijvoorbeeld niet eens hoe lang de wachtlijst is in de jeugdzorg. Er moeten veel meer specialistische plekken bij komen."

Wachten

VVD'er Martin Wörsdörfer vindt dat er meteen actie moet worden genomen. "Er moet nu iets gebeuren voor mensen die tussen wal en schip vallen", zegt de VVD'er. "Er moet nu een helpdesk komen voor mensen die klem komen te zitten in het systeem."

Ondertussen kan Charlotte niet anders dan wachten, wachten in het grote gebouw van het ministerie. "Ik moet toch wachten op hulp. Dan kan ik dat maar beter hier doen."