Ruim 200 meldingen seksuele intimidatie in ov: 'Topje van de ijsberg'

Alleen de NS kreeg vorig jaar van januari tot november al ruim 100 meldingen binnen van seksuele intimidatie, laat een woordvoerder weten. De incidenten vonden plaats in de trein, maar ook op stations.

"Seksuele intimidatie kan allerlei vormen aannemen. Fysiek, maar ook verbaal", zegt de woordvoerder van de NS. "Het is verschrikkelijk als dit gebeurt. In welke vorm dan ook. We vervoeren elke dag 1,3 miljoen mensen, maar elke melding is er een te veel. Dit kan voor reizigers een enorme impact hebben.

Schaamte

In de meeste gevallen stappen slachtoffers van zedenmisdrijven niet naar de politie, omdat ze zich schamen of denken dat ze zich aanstellen. "Ongetwijfeld is dit nog maar een fractie en is seksuele intimidatie in het ov dus aan de orde van de dag", zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze is geschrokken van de nieuwe cijfers.