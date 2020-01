Kamerleden kunnen tijdens debat niet van telefoon afblijven: 'Ze zijn doorgeschoten'

Deskundige Jelmer Borst: 'Voetbal kijken leidt minder af dan mailen'

Professor Jelmer Borst deed onderzoek naar multitasken en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Het gebruik van de telefoon leidt altijd af. Maar er is wel een verschil: als een Kamerlid op zijn telefoon met teksten bezig is, hoort hij minder goed wat er gezegd omdat beide waarnemingen in hetzelfde hersengebied afspelen."

Borst vervolgt: "Als een Kamerlid kattenfilmpjes kijkt tijdens een debat of een voetbalwedstrijd, dan is dat veel meer visueel en speelt zich dat af in een ander hersengebied. De afleiding is dan minder groot. Je kunt dus beter multitasken als activiteiten zich in verschillende hersengebieden afspelen."

Maar waarschuwt Borst: "Het beste kun je niets met je telefoon doen en gewoon luisteren naar het debat."

Of er een verschil is tussen man en vrouw? "Nee, de afleiding is hetzelfde. Vrouwen denken vaker dat ze beter kunnen multitasken maar daarvoor is geen wetenschappelijk bewijs."