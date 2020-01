Honderden boeren willen stopsubsidie, sanering kan leiden tot 1,6 miljoen minder varkens

Definitieve beslissing

De komende maanden gaat het Rijk bekijken welke boeren daadwerkelijk in aanmerking komen om te stoppen en moeten ook de boeren zelf de definitieve beslissing nemen. De zogenoemde warme sanering is bedacht om een einde te maken aan de geuroverlast die varkenshouderijen veroorzaken in twee concentratiegebieden in het zuiden en oosten van het land.

In die gebieden is ongeveer 84 procent van alle varkensboeren gevestigd.

Stankoverlast

Alleen bedrijven uit die gebieden konden zich aanmelden. Veel omwonenden klagen er over stankoverlast. Varkenshouders die woningen binnen een straal van een kilometer van hun bedrijf hebben, konden meedoen aan de saneringsoperatie.

In principe komen bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken het eerst in aanmerking voor subsidie. Gespecialiseerde bedrijven kunnen dat meten. Zij nemen luchtmonsters en analyseren die in een laboratorium.