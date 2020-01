Hoe Van Laarhoven in de cel belandde: ruim vijf jaar in de hel van Bangkok

Arrestatie

Van Laarhoven en zijn vrouw worden gearresteerd. Dat de verkoop van softdrugs in Nederland niet illegaal is, maakt op de Thai geen indruk. In Thailand is dat wel degelijk strafbaar en dus is geld dat hiermee is verdiend ook crimineel geld. Ondanks inspanningen van Johans advocaten wordt hij eind 2015 veroordeeld tot een celstraf van 103 jaar. Zijn vrouw Tukta krijgt twaalf jaar cel.

In Nederland trekt vooral D66 zich het lot van de oud-coffeeshophouder aan. Eerst ontfermt Kamerlid Magda Berndsen zich over de zaak, later neemt Vera Bergkamp het van haar over. Keer op keer stelt Bergkamp vragen aan het kabinet: waarom is Van Laarhoven veroordeeld, en wat is de rol van Nederland daarbij geweest?