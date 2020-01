Meer varkenshouders willen hun bedrijf laten opkopen dan er geld is

Het opkopen van stankoverlast veroorzakende varkenshouderijen in het zuiden en oosten van het land, is een succes. Voor de operatie heeft het kabinet 180 miljoen euro uitgetrokken. Nu al is duidelijk dat meer bedrijven willen meedoen dan er geld beschikbaar is, terwijl varkensboeren zich nog tot morgen middernacht kunnen inschrijven.

Dit meldt het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid aan RTL Nieuws. De operatie is bedoeld om stankoverlast terug te dringen, maar wordt met extra belangstelling gevolgd omdat deze ook leidt tot reductie van de stikstofuitstoot. Het opkopen van veebedrijven in de buurt van natuurgebieden is een van de maatregelen die het kabinet in petto heeft om de stikstofcrisis aan te pakken. Behoefte Minister van Landbouw Carola Schouten constateert dat de opkoopregeling voorziet in een behoefte, omdat veel varkenshouders aangeven te willen stoppen. Het ministerie benadrukt dat sprake is van vrijwilligheid en dat boeren niet worden gedwongen hun bedrijf te beëindigen. Varkenshouders in twee concentratiegebieden in het zuiden en oosten van het land die willen stoppen kunnen zich sinds 25 november en tot morgen middernacht melden voor de zogenoemde 'warme sanering'. Het Rijk wil de bedrijven uitkopen in het belang van de gezondheid van mensen die wonen in die gebieden. Uit onderzoek blijkt dat zij door de stank vaker last hebben van chronische stress, die leidt tot slapeloosheid, angst en depressie. Ook hebben ze vaker last van verkoudheid, duizeligheid en maag en buikpijn. Voorwaarde die het Rijk aan de stoppende boeren stelt is dat er geen nieuwe varkenshouderijen op de plaats van hun boerderijen komen. De boeren krijgen een vergoeding per varken en voor de sloop van de stallen. Zij mogen niet op een andere plek opnieuw beginnen. Evenveel kans Hoewel er sprake is van overinschrijving benadrukt het ministerie dat varkenshouders die zich morgen nog melden even veel kans maken als hun collega's die eerder de stap zetten. Bij het beoordelen van de inschrijvingen wordt gekeken naar de mate waarin bedrijven stankoverlast veroorzaken voor omwonenden. Onduidelijk is nog of er extra geld beschikbaar komt om alle bedrijven die willen stoppen te kunnen opkopen, als alle boeren die zich hebben aangemeld aan de criteria voldoen. Als het aan regeringspartij D66 ligt moet dat wel gebeuren. ''Het zou mooi zijn als we iedere varkensboer die wil stoppen ook echt die mogelijkheid kunnen bieden. Die inkrimping van de veestapel brengt de oplossing van de stikstofcrisis dichterbij'', zegt D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Minister Schouten is vanavond om 22.20 uur te gast bij de talkshow van Eva Jinek op RTL4.