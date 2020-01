Jongste Kamerlid (28) heeft burn-out: 'Stap terug valt me zwaar'

D66 meldt op de website dat Raemakers al voor het kerstreces zijn werk niet goed meer kon doen. Raemakers hoopte na een paar weken rust in de periode rond kerst en oud en nieuw weer volledig hersteld te zijn, maar dat is niet gelukt.

'Valt me zwaar'

"Het valt me zwaar nu een stap terug te moeten doen", laat het Kamerlid in een reactie weten. "Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen en de tijd te nemen voor volledig herstel. Daar ga ik me op richten. En ik hoop daarna weer met volle energie mijn Kamerwerk te kunnen oppakken."

Raemakers zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer. Op zijn 18de werd bij hem uitgezaaide zaadbalkanker geconstateerd. Na ruim een jaar kon hij zijn studie weer oppakken.

Hij heeft onder meer de portefeuille zorg, kinderopvang en jeugdzorg in de Tweede Kamer.