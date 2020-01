VVD en D66 willen wonen op recreatiepark legaal maken

Er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer voor legaliseren van permanente bewoning. Eerder spraken de PVV en 50Plus zich hier al over uit.

Chalet aan het water

Als het aan Rik ligt wordt het plan snel uitgevoerd. Zij en haar partner wonen in een chalet op een recreatiepark aan het water. Door een emotionele gebeurtenis in haar familie wilde Rik elf jaar geleden weg uit haar toenmalige huis. "Ik werd teveel herinnerd aan wat er was gebeurd. Elke dag weer. Ik zocht rust. Een plek waar ik buiten kon zijn in de natuur, kon werken in de tuin. Een plek waar ik troost kon vinden."

Die plek heeft ze gevonden, maar twee maanden per jaar moeten Rik en haar partner noodgedwongen ergens anders overnachten. Daar balen ze flink van. "We moeten maar zien hoe we dat oplossen", zegt ze.