GroenLinks en Partij voor de Dieren willen vuurwerkverbod: 'We moeten onze hulpverleners beschermen'

Nog geen tijd

Toch vinden de meeste partijen het nog geen tijd voor een algeheel verbod, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Veel partijen vinden helemaal verbieden te ver gaan en vragen zich af of dit wel iets oplost, want een totaalverbod is moeilijk te handhaven. Nu al is het simpel om vuurwerk over de grens te halen. Dat verandert niet met een verbod."

Ook minister Grapperhaus zal zijn dreigement van eind vorig jaar na deze oud en nieuwviering niet direct ten uitvoer brengen.