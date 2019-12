PVV'er Gabriëlle Popken meest zwijgzame Kamerlid van het jaar

Verder waren vooral Kamerleden die Financiën in hun portefeuille hebben veel aan het woord. CDA'er Pieter Omtzigt spande de kroon in het aantal woorden: 167.174 sprak hij er uit. Ook SP'er Renske Leijten, PvdA'er Henk Nijboer en D66'er Steven van Weyenberg zijn lid van de Kamercommissie Financiën en staan in de top 10 van Kamerleden die vaak aan het woord waren.

Lilian Marijnissen

Van de fractievoorzitters was Lilian Marijnissen (SP) het minst aan het woord. Een woordvoerder van de SP liet in een reactie aan NRC weten dat het aantal woorden voor de partij niet belangrijk is, maar het gaat om 'de kwaliteit van de bijdrage'. "Er zijn al genoeg politici die zichzelf graag horen praten." VVD'er Klaas Dijkhoff sprak in de minste debatten: slechts zes.

SGP'er Kees van der Staaij was de fractievoorzitter die het actiefst was in debatten. Hij sprak er in 81 in totaal, en sprak samen met Thierry Baudet (FVD) van alle fractievoorzitters de meeste woorden uit.