Minister Van Veldhoven wil Europees verbod op gebruik PFAS

Enorm veel gebruikt

PFAS is een verzamelnaam voor 6000 chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. De stoffen zijn water-, vet- en vuilafstotend en worden enorm veel gebruikt: in producten die variëren van blusschuim tot teflon en cosmetica.

Maar ook in veel industriële processen wordt PFAS gebruikt. Veel van die stoffen zijn vermoedelijk kankerverwekkend en worden niet afgebroken door het milieu. ​​​​​​