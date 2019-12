Verwarring over 'akkoord' met kabinet en boerenclubs

Dertien organisaties

In de afspraken die tussen het kabinet en dertien landbouworganisaties zijn gemaakt, zijn veel maatregelen opgenomen die het kabinet al eerder naar buiten heeft gebracht. Er is nog geen deal die in beton is gegoten, melden Haagse bronnen.

Volgens bronnen rond het kabinet is het vooral belangrijk dat er overeenstemming is over de maatregelen omdat het kabinet eraan hecht in gesprek te blijven met de organisaties.

Drempelwaarden regionaal geregeld

Ook is afgesproken dat er geen sprake zal zijn van een 'generieke krimp' van de veestapel. En zullen boeren niet gedwongen worden te stoppen.

Verder is afgesproken dat drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld, en dat er minder eiwit in veevoer moet komen, zoals het kabinet al aankondigde.