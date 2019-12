Jetten: Rutte moet boerenactiegroep aanspreken op Holocaust-uitspraak

Rutte en Schouten hebben vanochtend een ontbijtafspraak met vertegenwoordigers van verschillende boerenorganisaties om te praten over de stikstofcrisis. Daar is ook Farmers Defence Force (FDF) bij.

Recht om te protesteren

"Laat ik voorop stellen dat elke boerenorganisatie recht heeft om te protesteren", zegt Jetten daarover tegen RTL Nieuws. "Het is ook goed dat premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de boeren over de toekomst van ons landbouwbeleid."

"Maar de vergelijking tussen de positie van boeren nu en de situatie van joden in de jaren 30 en tijdens de Holocaust vind ik afgrijselijk slecht gekozen. Volledig ongepast. We moeten de herinnering aan het verschrikkelijke leed dat de joden in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan levend houden, en dat doen we niet met dit soort ongepaste vergelijkingen."