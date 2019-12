Corporaties mogen geen duurdere sociale huurhuizen bouwen

Dat zei ze vandaag in een debat in de Tweede Kamer.

Aedes, de koepel van woningcorporaties, kwam afgelopen zomer met het voorstel om de wet te wijzigen en de maximale huur (liberalisatiegrens) voor een sociale huurwoning plaatselijk op te rekken. Daarvoor zouden dan mensen met een midden inkomen in aanmerking komen. Voorzitter Marnix Norder zei tegen RTL Nieuws dat investeerders in de grote steden te weinig woningen realiseren met een huur tussen 700 en 1000 euro. Als ze deze huizen wel bouwen worden ze te snel te duur.

Daarom stelde Norder voor dat de corporaties in het gat duiken. Volgens Norder kunnen die er voor zorgen dat huurhuizen in het middensegment ook in dat segment blijven en niet binnen tien jaar in de dure vrije sector belanden. Voorwaarde is wel dat het dan sociale huur moet zijn, zodat de corporaties goedkoop geld kunnen lenen.

Buiten de boot

Vooral in de grote steden is er nu veel behoefte aan woningen met een huur tussen de 700 en 100 euro. Mensen met middeninkomens, zoals politieagenten, verpleegsters en onderwijzers komen niet in aanmerking voor een goedkope sociale huurwoning, maar verdienen te weinig voor de dure huurhuizen in de vrije sector. Koopwoningen in de grote steden zijn voor deze doelgroep ook vaak onbetaalbaar.