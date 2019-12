Oproep aan zwangeren: 'Haal kinkhoestvaccin voor veiligheid baby'

Het vaccin wordt vanaf maandag 16 december via het rijksvaccinatieprogramma verstrekt. De vaccinaties worden gegeven op het consultatiebureau. Voor het eerst zullen veel zwangere vrouwen dus al voor de geboorte van hun kind op het consultatiebureau komen.

Vrouwen worden over de prik geïnformeerd door hun verloskundige en moeten vervolgens zelf een afspraak maken op het consultatiebureau.

Op eigen kosten inenten

Veel landen om ons heen geven het kinkhoestvaccin al langer aan zwangere vrouwen, maar in Nederland werd er maar geen besluit over genomen. In de tussentijd konden zwangere vrouwen zich op eigen kosten laten inenten, al was dat lang niet bij alle zwangeren bekend.

Omdat het vaccin tegen kinkhoest minder goed is gaan werken, komt kinkhoest vaker in ons land voor. Daarom wordt zwangere vrouwen aangeraden om het vaccin te halen.

Ziekte kan dodelijk zijn

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die maanden kunnen aanhouden.

Per jaar worden er in Nederland gemiddeld 170 gevallen van kinkhoest gemeld onder baby's en zijn er gemiddeld 120 ziekenhuisopnamen. De ziekte kan dodelijk zijn, maar sterfte komt zelden voor (één of twee gevallen per jaar).