PvdA eist extra geld voor natuur in ruil voor steun spoedwet stikstof

In het wekelijks gesprek met RTLZ zei minister Wobke Hoekstra van Financien vandaag 'dat voor het kabinet op plaats een, twee en drie staat dat het het probleem wil oplossen en dat dat geld kost is evident'. Daarmee lijkt de weg voor het sluiten een deal met de PvdA vrij.

De Eerste Kamer debatteert en stemt in principe volgende week over de spoedwet, zo is vandaag in een procedurevergadering besloten. Voorwaarde is dat minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid de schriftelijke vragen van de senatoren snel en goed beantwoordt.