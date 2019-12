Ook Rutte kreeg reiskosten én had auto met chauffeur

Het zou volgens Rutte om een totaalbedrag van zo'n 20.000 euro zijn gegaan. Hij kon destijds als fractievoorzitter gebruik maken van een dienstauto van de VVD-fractie, maar hij kreeg dus ook een reiskostenvergoeding. Kamerleden krijgen de vergoeding automatisch.

Destijds was het volgens Rutte normaal en was er geen discussie over, zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie. Ook Stef Blok heeft als fractievoorzitter de reiskostenvergoeding van de Kamer ontvangen, aldus Rutte.

'Volgens de regels'

Het was volgens de premier volgens de regels. "Het mocht. In die tijd deed bijna iedereen het." Nu is die reiskostenvergoeding 4900 euro per jaar. "In mijn tijd lag het bedrag wel wat lager."

Deze week maakte Klaas Dijkhoff, de huidige voorzitter van de VVD-fractie, bekend dat hij een reiskostenvergoeding ontvangt terwijl hij eigenlijk helemaal geen reiskosten maakt. Zijn partij betaalt namelijk een auto voor hem. Dijkhoff sprak van een domme fout en heeft de reiskostenvergoeding terugbetaald.

Wachtgeld stopgezet

Ook maakte Dijkhoff bekend dat hij zijn wachtgeld heeft stopgezet. Dijkhoff kreeg twee jaar lang 39000 euro bruto per jaar aan wachtgeld.

"Ik steun het besluit van Dijkhoff", zegt de premier vandaag. Rutte vindt het nog altijd verdedigbaar dat Dijkhoff het wachtgeld inde. "Ik accepteer zijn besluit, maar Dijkhoff heeft nog altijd nog het volste recht om gebruik te maken van de regeling." Rutte zelf maakte daarvan destijds geen gebruik.