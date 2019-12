Ruim duizend ouders bellen met Belastingtelefoon over toeslagenaffaire

Onder de bellers zitten nieuwe gevallen van ouders die vermoeden ook slachtoffer te zijn geworden van de keiharde jacht van de Belastingdienst. Maar er zitten ook gevallen tussen die al bekend waren, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

"Die gevallen worden allemaal in behandeling genomen en we bezien of zij te maken hebben gehad met dezelfde behandeling", licht het ministerie toe.

Zwaar debat

Afgelopen woensdag was er in de Tweede Kamer een debat over de toeslagenaffaire. Door de meedogenloze fraudejacht van de Belastingdienst raakten duizenden ouders niet alleen hun kinderopvangtoeslag kwijt, ze moesten ook eerder ontvangen toeslag terugbetalen.

Ouders die denken dat ze dat ook is overkomen maar die zich nog niet hebben gemeld, verwees staatssecretaris Menno Snel tijdens het debat naar de Belastingtelefoon. Een opmerking die voor hoongelach zorgde vanaf de publieke tribune. De Belastingdienst kampt namelijk al jaren met slechte bereikbaarheid.

"Blijkbaar maak ik een wrang grapje", reageerde Snel.