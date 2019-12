Geen fractieleiders in zwembroek: Arib cancelt Kamerreisje na gemok en gemor

Want dat is een ander punt bij zo'n verre reis: is het niet te decadent? Veel fractieleiders vinden zo'n verre trip niet nodig. VVD-fractieleider Dijkhoff had de Kamervoorzitter al laten weten dat hij niet mee zal gaan. Dijkhoff heeft voorgesteld een loting tussen alle gemeenten te organiseren om te bepalen waar de fractieleiders naartoe gaan. Maar daar wilde Kamervoorzitter Arib niet aan.

Andere prioriteiten

SP-leider Lilian Marijnissen wil ook niet. En SGP-leider Kees van der Staaij heeft ook andere prioriteiten. "Prioriteit is werk", laat hij weten. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft een andere reden waarom hij niet kan: "Mijn zoon wordt die week 4 en gaat naar school. Daar wil ik bij zijn." Gert-Jan Segers (CU) heeft ook 'privéverplichtingen'. Lodewijk Asscher heeft al 'werkafspraken'.

Vandaag heeft Khaija Arib alle fractieleiders een mail gestuurd. Ze schrijft daarin over het reisje: "De reacties liepen uiteen: een aantal fractieleiders gaf aan graag mee te willen, maar het merendeel kon om agendatechnische redenen niet of heeft geen behoefte aan een dergelijke reis. De conclusie is daarom de reis niet door te laten gaan."