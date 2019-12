Verbod op rookruimtes in 2022 'goede stap', maar 'we zijn er nog lang niet'

Inhaalslag

Volgens KWF is Nederland bezig met een inhaalslag. "We zijn nu echt stappen aan het zetten in de goede richting. Zodat we beter op de lijstjes komen in Europa."

De versnelling is nodig, stelt het KWF. "Nu zijn we een middenmoter. Er zijn landen zoals Oostenrijk waar nu pas een verbod in de horeca komt, dus daar lopen we op voor. Maar als je naar Engeland kijkt, dan doen zij het echt veel beter: je kunt er op minder plekken roken en de pakjes zijn er heel duur. We kunnen nog wel een slag maken dus."