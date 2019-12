Dag na vernietigend debat sluit Belastingtelefoon eerder: 'Geen enkele schaamte'

Na het vernietigende debat gisteren over de rol van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire , zorgt een tweet vandaag over de Belastingtelefoon wederom voor boze reacties. Terwijl nieuwe slachtoffers zich juist daar moeten melden, benadrukte Snel nog in het debat, meldt de Belastingdienst vandaag eerder te sluiten.

In het snoeiharde debat over de toeslagenaffaire gisteren, kreeg de Belastingdienst er keihard van langs. Door de meedogenloze fraudejacht van de Belastingdienst raakten duizenden ouders niet alleen hun kinderopvangtoeslag kwijt, ze moesten ook eerder ontvangen toeslag terugbetalen. Emoties lopen hoog op tijdens debat toeslagaffaire Bekijk deze video op RTL XL Opmerking over Belastingtelefoon Ouders die denken ook slachtoffer te zijn geworden van de toeslagenaffaire en zich willen melden, kunnen hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon. Dat de Belastingdienst, precies een dag na het debat, laat weten dat de telefoon eerder sluit, zorgt dan ook voor verontwaardigde reacties. De tweet: Geen enkele schaamte De tweet zorgt voor vernietigende reacties. "En dit na het vernietigende debat van gisteren. Jullie kennen geen enkele schaamte!", klinkt het. Een ander: ‘Wauw, prioriteiten zeker?' Ook VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt de tweet weinig respectvol: "Dit getuigt van weinig respect naar de ouders'. Opmerking Snel De opmerking van Snel over de Belastingtelefoon zorgde gisteren voor flink wat hoongelach. Vanwege de slechte reputatie van de Belastingtelefoon, die vaak moeilijk bereikbaar is, zorgde de opmerking voor cynische reacties in de Tweede Kamer maar ook op sociale media. Kijk dat fragment gisteren terug;