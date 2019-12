Kamer stemt in met spoedwet stikstof die woningbouw op gang moet brengen

De wet zorgt er verder voor dat er een registratie komt van stikstofuitstoot en dat er drempelwaarden worden afgesproken. Als een bouwproject maar weinig stikstofuitstoot en onder de drempelwaarde blijft kan het doorgaan.

Het is de bedoeling dat er de komende maanden extra maatregelen komen om de stikstofuitstoot verder terug te brengen en definitief ruimte te scheppen voor natuur, woningbouw en aanleg van wegen.

Steun in Eerste Kamer?

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen de wet. Dat geldt ook voor SGP, 50PLUS en Van Haga. Dat is niet voldoende om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te halen. Stel dat dat gaat gebeuren, dan blijven woning- en wegenbouwprojecten voorlopig stilliggen.

Het kabinet is nu bij de stemming in de Senaat afhankelijk van de PvdA of de Groep Otten. In het debat vroeg de PvdA gisteren om extra investeringen in de natuur bovenop de 250 miljoen die al is toegezegd.

Minister Carola Schouten komt nog voor de behandeling in de Eerste Kamer met een brief waarin ze reageert op het verzoek. Bovendien wil de PvdA dat woningbouw op de eerste plek komt zodra er stikstofruimte vrij komt en dat 30 procent van de te bouwen woningen sociale huur is. Tot nu toe vindt de PvdA de toezeggingen te vaag, maar daar kan dus nog verandering in komen voordat de Eerste kamer over de wet stemt.