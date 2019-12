Debat toeslagenaffaire: Menno Snel mag verder, bij ouders blijft vooral de kater

De verwijten vlogen D66-staatssecretaris Snel de hele dag om de oren. Volgens een kritische en soms zelfs boze Tweede Kamer heeft hij informatie over de Belastingdienst veel te laat gedeeld. Ook had hij de misstanden veel eerder moeten aanpakken, zodat meer ellende had kunnen worden voorkomen.

En, klonk het: waarom weten we nog steeds niet hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire?

Flinke kras voor Snel

Ondanks de harde kritiek is de uitkomst helder: een aantal oppositiepartijen wil de D66'er naar huis sturen, maar van de meerderheid in de Kamer mag Snel door met het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst. Toch houdt hij er wel een flinke kras aan over.