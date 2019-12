Staatssecretaris: nog voor kerst compensatie voor honderden ouders toeslagenaffaire

Volgens staatssecretaris Menno Snel is de compensatieregeling die is opgesteld door de commissie-Donner voor gedupeerde ouders 'evenwichtig en ruimhartig.' "We willen zo snel mogelijk tot betaling overgaan. Iedereen heeft recht op maatwerk", zei Snel tijdens een pittig debat in de Tweede Kamer over de kinderopvangtoeslagaffaire.

Hulp van mediator

De staatssecretaris begrijpt dat de regeling niet voor iedereen toereikend is. Gedupeerden die het niet eens zijn met de compensatieregeling, kunnen gebruik maken van een mediator. Een rechter kan dan de hoogte van het bedrag bepalen.

"Maar ik ga er vanuit dat voor de meeste ouders de regeling wel goed uitpakt omdat de regeling ruimhartig is", zei Snel. Wanneer het is geregeld? "Voor de eerste groep van 300 wil ik voor de kerst de regeling regelen.Voor de rest geldt: zo snel mogelijk. Ik ga er vol voor."

Wrang grapje

Voor ouders die denken dat ze ook onterecht hun toeslag zijn kwijtgeraakt, verwijst Snel naar de Belastingtelefoon. Dat zorgt voor hoongelach vanaf de publieke tribune. De Belastingdienst kampt namelijk al jaren met slechte bereikbaarheid.

"Blijkbaar maak ik een wrang grapje", zei Snel.