Menno Snel over toeslagenaffaire: 'Ik kan leed nooit meer goedmaken'

Door de keiharde fraudejacht van de Belastingdienst raakten duizenden ouders onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijt. De affaire stortte veel gezinnen in een financiële nachtmerrie. De ouders werden bestempeld als fraudeurs en de Belastingdienst zette allerlei middelen in om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

Excuses tijdens pittig debat

Tijdens het debat wordt staatssecretaris Menno Snel (D66) op de grill gelegd door een kritische Tweede Kamer. Snel bood al meerdere keren excuses en ook vandaag ging hij voor de Tweede Kamer en een volle publieke tribune door het stof.

Een voltallige Tweede Kamer sprak geëmotioneerd over de affaire. Een aantal Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) voorop, vindt dat de affaire personele consequenties moet hebben, maar tot nu toe heeft Snel altijd geweigerd om ambtenaren te bestraffen of te ontslaan. Ook is hij niet van plan zelf op te stappen.

Is hij nog de juiste man?

Verschillende partijen, zoals de PVV en SP, opperden de vraag of Snel nog wel de juiste man is om de problemen aan te pakken. Volgens de PVV is daar 'een wondertje' voor nodig.

De PvdA benadrukte dat uit onderzoek blijkt dat de Belastingdienst tegen de wet in handelde. Henk Nijboer 'wil onderkenning dat er sprake is van machtsmisbruik."