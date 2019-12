Roger loopt weg tijdens debat toeslagaffaire: 'Ik moest bijna ton terugbetalen'

Roger en zijn ex-vrouw moesten bijna een ton terugbetalen aan de Belastingdienst. Op de tribune in de Tweede Kamer tijdens het debat over de toeslagenaffaire wordt het hem allemaal even te veel. "Mijn leven is naar de klote", schreeuwt hij. Hij ging later met staatssecretaris Snel in gesprek.

Eenmaal gekalmeerd door meerdere Kamerleden, vertelt Roger aan RTL Nieuws: "Ik zag tijdens het debat mijn leven voorbij komen. Ik zit al jaren in de ellende. Het werd me even allemaal te veel. Daarom ben ik weggelopen." Kraan dichtgedraaid Samen met tientallen boze en verdrietige gedupeerden is hij naar Den Haag gekomen voor het debat over de toeslagenaffaire. Daar wordt staatssecretaris Menno Snel flink onder vuur genomen door Tweede Kamerleden over het handelen van de Belastingdienst. "De Belastingdienst heeft bij mij klakkeloos de kraan dichtgedraaid", zegt Roger. "Ik heb bezwaar op bezwaar gemaakt. Maak ik heb nooit correspondentie teruggekregen. Ik heb het tot de ombudsman toe aangevochten. Maar nooit kwam er een gesprek. Ik moest bijna een ton terugbetalen en ik heb nooit iets terug gehad." Tijdens het debat liepen de emoties op de publieke tribune hoog op. Verdrietig Het kostte hem zijn huwelijk en zijn baan. "Op de tribune werd hem me even allemaal te veel. Ik ben niet zozeer boos, eerder verdrietig", vertelt hij met aan zijn zijde zijn ex-vrouw. "Dit is de eerste keer dat ik dacht dat er wat gang in het geheel zou gaan komen. Maar ik heb het gevoel dat het allemaal niet zoveel uitmaakt." Roger houdt moed. "Ik ga wel weer terug naar de tribune. Ik wil weten hoe het vandaag afloopt." Zijn best doen In de lunchpauze ging Snel in gesprek met Roger. Daar gaf Roger aan dat hij drieënhalf jaar aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Snel beloofde dat hij "zijn best gaat doen" voor de man en andere gedupeerden. Gedupeerden zijn ten einde raad.