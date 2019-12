Ouders in ellende door toeslagen, maar Menno Snel piekert niet over aftreden

5. Hoe is Snel er zelf onder?

De staatssecretaris piekert er niet over om af te treden. Hij wil de problemen bij de Belastingdienst aanpakken. "Ik ga mijn uiterste best doen om me dag in en dag uit in te zetten. Dat blijf ik met alle energie die ik in me heb, doen", zei hij onlangs nog.

Ook premier Rutte nam het vrijdag nog voor hem op in de wekelijkse persconferentie van de premier. Rutte noemde Snel een 'zeer gewaardeerde collega'.