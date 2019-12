VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet toch af van wachtgeld

Verlies in de peilingen

Het wachtgeld zorgde voor kritiek bij de achterban van de VVD. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond verloor de partij door de wachtgeldkwestie twee zetels.

Dijkhoff licht in zijn verklaring toe: "Ik vind nog steeds hetzelfde en ga dus ook geen andere, wellicht meer wenselijke mening verkondigen. Ik vind tegelijkertijd dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze."

De VVD'er vervolgt: "Daarom heb ik besloten mijn mening opzij te zetten en de toelage (bij u beter bekend als: wachtgeld) per direct stop te zetten. Ik sta nog steeds volledig achter de regeling en achter iedereen, in de landelijke, provinciale of lokale politiek, die op grond van die regeling ontvangt waar zij of hij voor heeft gewerkt."