Kamerlid Omtzigt legde schandaal moord op Malta bloot: 'Het raakt ons ook'

Op een zonnige dag in oktober 2017 rijdt de 53-jarige Daphne Caruana Galizia weg bij haar huis in een dorpje op Malta. Ze is de bekendste journalist van de kleinste EU-lidstaat. Een paar honderd meter verderop ontploft haar auto. Iemand heeft een bom geplaatst in haar gehuurde Peugeot.

De verontwaardiging op Malta is groot. De onderzoeksjournaliste is befaamd door haar vlammende blogs over corruptie onder politici en criminelen.

Georganiseerd vanuit hoogste kringen

Bij de moord blijken diverse kabinetsleden betrokken. Zoals de kabinetschef en de beste vriend van de premier van het land, Joseph Muscat. De moord is vanuit de hoogste kringen georganiseerd.

Een ongekend schandaal dat mede aan het licht is gekomen dankzij een Kamerlid uit Enschede: CDA'er Pieter Omtzigt. Hij bekeek hoe het onderzoek naar de moord op de journaliste verliep, maar hij keek ook naar het functioneren van de rechtsstaat in Malta. Dat de premier zijn vertrek heeft aangekondigd, is een bekroning van zijn werk.

'Een stap de goede kant op'

Zelf blijft het Kamerlid er nuchter onder. "Ik heb mijn steentje bijgedragen. De premier had veel eerder moeten aftreden. Het is een van de moeilijkste dossiers die ik ooit heb gehad. Wat er nu gebeurt in het land, is een stap de goede kant op."