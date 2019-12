Historische stap: vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven

'Niet alleen een vrouwenzaak'

Niet alleen vrouwen zijn enthousiast. Ook DNB-voorzitter Klaas Knot vindt het goed dat het quotum er komt. "Ik vind het van belang dat er meer aandacht komt voor inclusiviteit en diversiteit. En juist als het gaat om het versterken van vrouwen in topposities is het goed dat mannen als ik zich daarvoor inzetten. Dat is niet alleen vrouwenzaak."

"We zijn de vrijblijvendheid wel een beetje voorbij. We hebben lang gepraat over meer vrouwen in topposities en we gaan het nu concreet maken, met concrete streefgetallen en daar hoort het quotum bij."