OM: MH17-verdachte bewust niet uitgeleverd, Rusland schendt Europees verdrag

Meer druk op Rusland

"De brief van het OM maakt opnieuw duidelijk dat Rusland niet meewerkt aan het MH17-onderzoek", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Het is interessant om te zien hoe het onderzoeksteam de laatste maanden steeds meer druk op Rusland probeert te zetten. Vorige maand werden telefoongesprekken van rebellen in Oost-Oekraïne openbaar gemaakt, waarin een aantal hooggeplaatste Russen werden genoemd. En vandaag dus de brief aan de nabestaanden."

De bal ligt nu in Den Haag, zegt Lambie. "Nu het OM officieel heeft vastgesteld dat Rusland niet meewerkt, is de vraag wat het kabinet hiermee doet. Het zal zeker gebruikt worden in de gesprekken over de staatsaansprakelijkheid tussen Nederland, Australië en Rusland."

‘Aanvullende stappen’

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het 'het kabinet Rusland blijft oproepen om volledige medewerking te verlenen. Als het OM daarom verzoekt zal worden bezien of aanvullende stappen mogelijk zijn.'

Tsemach hoort niet bij de vier verdachten tegen wie in maart 2020 een rechtszaak begint. Het Openbaar Ministerie zegt de rechtszaak tegen de vier gewoon doorgaat. Volgens het OM loopt het onderzoek naar de rol van Tsemach nog altijd.