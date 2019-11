Rutte denkt dat hij geen wachtgeld heeft aangevraagd: 'Maar Dijkhoff mag dat doen'

Wachtgeld Dijkhoff

Deze week werd bekend dat de fractievoorzitter van de VVD zijn salaris opplust met wachtgeld: jaarlijks krijgt Dijkhoff 37.000 euro bruto per jaar aan wachtgeld. Volgens de regels heeft hij daar recht op omdat Dijkhoff staatssecretaris en kort minister van Defensie is geweest in het vorige kabinet.

Het inkomen dat een politicus misloopt met zijn nieuwe baan, kan hij laten opvullen met wachtgeld. Een oud-politicus krijgt net zo lang wachtgeld als hij of zij in de politiek heeft gezeten, met een minimum van 2 jaar en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. De wachtgeldregeling is er omdat het politieke leven erg onzeker is.

Deed Rutte dat?

Of Rutte ook wachtgeld heeft geïnd toen hij tussen 2006 en 2010 fractievoorzitter was? Hij 'denkt van niet'. "Maar ik ga het voor de zekerheid nog even uitzoeken. Het was volgens mij geen automatisme en dat moest je actief doen en daar staat mij niets van bij."

Rutte staat er achter dat Dijkhoff het wel heeft gedaan. "Dat is zeer verdedigbaar."