Soepelere PFAS-norm voor de bouw: grote stap, maar niet alles is opgelost

De nieuwe, soepelere norm gaat voor het hele land gelden en gaat per direct in. "We zetten hiermee een belangrijke stap waardoor veel grond- en baggerwerkzaamheden weer door kunnen", zegt minister Stientje van Veldhoven.

Bouw- en baggerprojecten

Afgelopen maanden kwamen een hoop bouw- en baggerprojecten stil kwamen te liggen omdat er te veel PFAS in de grond zit. Gisteren lekte al uit dat de regels een stuk soepeler worden. Volgens de minister is een 'merendeel van de projecten' hiermee gered.

PFAS is een verzamelnaam voor een aantal chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Nu is de norm maximaal 0,1 microgram per kilo grond. Bevat grond meer PFAS, dan mag het niet zomaar worden verplaatst. Die norm gaat naar 0,8 microgram, een verachtvoudiging.