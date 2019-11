Eerste bezoeker Formule 1 in Zandvoort bekend: koning Willem-Alexander

Sinds de bekendmaking dat de brullende F1-motoren van Max Verstappen, Lewis Hamilton en al die anderen volgend jaar op het circuit in Zandvoort zullen strijden, buitelen racefans over elkaar heen om een kaartje te bemachtigden.

Miljoen kaarten aangevraagd

De animo is enorm: meer dan een miljoen kaarten zijn aangevraagd, maar er kunnen maar 105.000 toeschouwers terecht. De koning is één van de gelukkigen.

Het is niet bekend of hij het kaartje heeft betaald van zijn eigen bankrekening (de prijzen variëren van 35 euro tot 585 euro) of een ticket heeft gekregen van zijn neef prins Bernhard.

Juichkoning

Eén ding is duidelijk: als Max Verstappen wint, zal de koning ongetwijfeld staan te juichen op de tribune. Koning Willem-Alexander, ook wel bekend als 'juichkoning', is een groot sportliefhebber.