Minister zoekt oplossing voor miljoenen plastic bolletjes Wadden

"We zijn in overleg om te kijken wat we kunnen doen", zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. Er is wel haast. Nog voor het broedseizoen begint, hoopt ze een oplossing te hebben.

Plastic korrels

In een aantal containers die de MSC Zoe vervoerde zat plasticgranulaat. Zakken met de plastic korrels zijn bij de ramp open geraakt en het materiaal heeft zich verspreid over de Waddeneilanden. Ze vormen een grote bedreiging voor de natuur, zegt boswachter Cynthia Borras. Want vogels zien de korrels aan voor voedsel.