Rutte ontkent doofpot burgerdoden Irak

Premier Rutte moest samen met minister Ank Bijleveld tekst en uitleg geven over de communicatie rond de burgerdoden die vielen tijdens een Nederlands bombardement in Irak, in 2015. Ze hielden na een pittig debat van zes uur voldoende vertrouwen van de Tweede Kamer.

'Geen herinnering'

De Kamer wilde weten wat Rutte wist over het Nederlandse bombardement op een IS-bommenfabriek in Irak. De premier herhaalde tijdens het debat meerdere keren dat hij 'geen herinnering heeft aan informatie in de maand juni in 2015'.

Rutte zei: "Ik kan u niet dwingen om mij te geloven. Het is een vertrouwensvraag. Ik kan een herinnering die ik niet heb, niet faken."

Grote moeite met het geheugen Rutte

De oppositie blijft grote moeite houden met het haperende geheugen van Rutte. PVV-voorman Geert Wilders vindt dat de Kamer is 'gepiepeld en dat is onvergeeflijk'.

Ook Jesse Klaver heeft veel moeite met Rutte's verhaal. "Het heeft er alle schijn van dat voor het doorgaan van de missie cruciale informatie is achtergehouden."

De SP stelde dat de waarheid nog altijd niet boven tafel is, daarom diende de partij een motie van wantrouwen in tegen Rutte, minister Bijleveld en het hele kabinet. De SP kreeg daarbij de steun van oppositiepartijen PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk en het onafhankelijk Kamerlid Van Kooten-Arissen.