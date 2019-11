Harde kritiek tijdens debat burgerdoden Irak: 'Kan ik Rutte nog geloven?'

Cruciale informatie achtergehouden

GroenLinks-leider Klaver wil van het kabinet weten of, tijdens het praten over verlenging van de missie in Irak, gesproken is over de burgerslachtoffers bij de aanval in juni 2015. "Het heeft er alle schijn van dat verlenging zo belangrijk was, dat het ministerie van Defensie cruciale informatie heeft achtergehouden.''

Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie concludeert dat Defensie doelbewust informatie verzwijgt. "Is die verkeerde reflex om informatie achter te houden inmiddels onderdeel van de cultuur geworden?'', vraagt hij zich af.